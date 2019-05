Nadzorna kamera snimila napadača iz Liona

LION - Najmanje 13 ljudi povrijeđeno je u napadu koji se u petak oko 17:30 sati dogodio u centru Liona, a nadzorna kamera snimila je bombaša kako ostavlja torbu ispred pekare.

Bomba je ekplodirala pred lokalnom pekarom u prometnoj ulici "Victor Hugo" a oni koji su se tada našli u blizini su povrijeđeni i hitno odvezeni u bolnicu gdje se, većinom, liječe zbog povrede noge, te se ne nalaze u životnoj opasnosti.

Osumnjičeni muškarac sa snimka je bio djelimično maskiran, a do mjesta eksplozije došao je biciklom te je ispred popularnog lanca pekara, ostavio torbu.

Policija je rekla da je muškarac evropskog ili sjevernoafričkog porijekla. Na sebi je imao bež hlače, kratke, oko glave omotan vojnički zelen šal ili maramu te tamne naočale, piše "Klix.ba".

Security tightened across French city of #Lyon after suspected parcel bomb containing screws, bolts & nails explodes injuring at least 13 people. Police release cctv footage of suspect who fled scene on bike. pic.twitter.com/BuaCpNc0pZ