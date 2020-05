Najavljena prva faza ublažavanja mjera u Moskvi

MOSKVA - Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin najavio je prvu fazu ublažavanja mjera koje su uvedene polovinom aprila u cilju suzbijanja širenja virusa korona.

Kako se navodi na sajtu gradonačelnika ruske prestonice, u Moskvi su uspjeli da izbjegnu najgore scenarije.

"Broj registrovanih slučajeva zaraze je počeo da opada. Smatram da u ovim uslovima možemo nastaviti sa postepenim otvaranjem privrede i radom gradskih organizacija", istakao je Sobjanjin.

On je dodao da je situacija s virusom korona u Moskvi pozitivna, u bolnicama je sve manji broj pacijenata, prenosi Sputnjik.

"Trenutno je situacija u Moskvi prilično pozitivna. S obzirom na ogroman broj testiranja, testiramo oko 50.000 ljudi dnevno, broj oboljelih bude između dve i po i tri hiljade. To je, naravno, mnogo, ali to je nivo od prije mesec dana. Na vrhuncu bolesti bilježili smo više od 6.000 zaraženih. Broj oboljelih je dva puta manji. Jasno je da ne otkrivamo sve zaražene, ali to je ozbiljan pokazatelj", objasnio je gradonačelnik ruske prestonice.

On je dodao da u moskovskim bolnicama primaju sve manje teško bolesnih.