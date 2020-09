Najavljeno zatvaranje Madrida, lokalne vlasti negoduju

MADRID - Stanovnicima Madrida biće zabranjeno da napuštaju grad bez prijeke potrebe, a posjetiocima će takođe biti zabranjeno da uđu u grad ako to nije neophodno, predviđeno je novim mjerama protiv korona virusa koje je najavila španska vlada.

Nove mjere predviđene su i za još devet gradova.

Ministar zdravlja Salvador Ilja rekao je na konferenciji za novinare da će nove mjere stupiti na snagu narednih dana, ali nije precizirao kada, prenosi Rojters.

Prema novim pravilima, ljudima će biti dozvoljeno da idu iz opštine u opštinu smo radi odlaska na posao, u školu, kod doktora ili u kupovinu.

Predviđeno je i da rad barova i restorana bude ograničen do 23 sata, umjesto do 1.00 sat kao do sada, a javni parkovi i igrališta biće zatvoreni.

Okupljanja će biti ograničena na šest ljudi.

Šef regionalne zdravstvene službe Enrike Ruiz Eskudero rekao je da lokalne vlasti nisu saglasne sa odlukom da se Madrid zatvori i da ta odluka nije pravno validna.

Dodao je da se situacija u Madridu stabilizuje i da su lokalne vlasti spremne na dijalog sa centralnom vladom.

Region Madrida trenutno je žarište infekcije, a u njemu je zabilježena trećina od 133.604 slučaja koji su potvrđeni u protekle dvije nedoleje.

U Madridu je aktivno 735 slučajeva na 100.000 stanovnika, što je više nego u bilo kom drugom regionu Evrope i dvostruko više od nacionalne stope.

Konzervativna regionalna skupština već je uvela karantin u 45 uglavnom siromašnih okruga sa uglavnom migrantskim stanovništvom.