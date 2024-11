Najbogatiji Albanac s Kosova pohvalio se da je slavio s Trampom i Maskom

MARA LAGO – Najbogatiji Albanac s Kosova, Bedžet Pacoli, pohvalio se na X-u objavom o tome da je pobjedu Donalda Trampa za predsjedika Amerike proslavio u njegovom društvu.

S njima je, kako se pohvalio Pacoli, bio i Ilon Mask, vlasnik Tesle, SpaceX-a, X-a i drugih kompanija, koji je takođe stao na Trampovu stranu.

"Predsjednik Donald Trump spektakularnom pobjedom ponovno je izabran na čelo najbolje države na svijetu. Bio je poseban osjećaj biti dio povijesti u Mar A Lagu i slaviti ovu veliku pobjedu", objavio je Pacolli na društvenoj mreži X.

President Donald Trump has been re-elected at the head of the best country in the world, in a spectacular victory. It was a special feeling to be a part of history at Mar A Lago to celebrate this great victory! pic.twitter.com/0QosusbjNa