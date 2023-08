Najduži tunel na svijetu zatvoren, 16 vagona izletjelo iz šina (FOTO)

Tunel Alptranzit Gotard u Švajcarskoj, najduži na svijetu, biće zatvoren više mjeseci, saopštili su zvaničnici nakon što je 16 vagona švajcarske teretne kompozije prošle nedjelje izljetelo iz šina i uništilo osam kilometara pruge.

Putnici koji koriste voz za trasport između sjevernog dijela Švajcarske i njenog najjužnijeg dijela moraće da potraže alternativni prevoz, prenosi londonski Gardijan.

Šesnaest vagona koji su izljeteli iz šina u tunelu Gotard dugom 57 kilometara i dalje su zaglavljeni u tunelu, povrijeđenih nije bilo, ali je pričinjena velika šteta, saopštila je švajcarska željeznica.

Ovaj tunel je ključna saobraćajnica za robu i teret, posebno između Njemačke na sjeveru i Italije na jugu.

U 2022. godini, više od dvije trećine železničkog teretnog saobraćaja kroz Alpe prošlo je kroz tunel Gotard, navodi švajcarska vlada.

Schockzustand am Gotthard-Basistunnelhttps://t.co/7YQsZ4Ffgx Genau an der Spurwechselstelle der beiden Alptransit-Röhren in Höhe von Faido entgleiste am Donnerstag ein Güterzug und riss weite Teile des unterirdischen Gleisbetts auf. Mehrere Gefahrgutwagen im hinteren Teil des... pic.twitter.com/9KKyVuC7VV