Najezda insekata koji mogu narasti do osam centimetara, uklanjaju ih i ralicama (FOTO/VIDEO)

Stanovnici dijelova američke savezne države Nevade muku muče s milionima mormonskih cvrčaka (Mormon crickets), letećeih životinjica koje mogu narasti do osam centimetara.

Njima se u prozore i kosu zalijeću mormonski cvrčci. U Elku, gradu u sjeveroistočnoj Nevadi, cvrčci su se pojavili u ponedjeljak, prekrivši ulice, vegetaciju, pa čak i zidove lokalnih bolnica, izvještava više medija.

"Da bismo pacijente dopremili u bolnicu morali smo angažovati ljude s usisivačima za lišće i metlama, a u jednom smo trenutku čak imali i traktor s ralicom za snijeg. On nam je pomogao da odguramo hrpe cvrčaka s prilaza bolnici", rekao je Steve Burrows, direktor u regionalnoj bolnici sjeveroistočne Nevade za lokalnu KSL TV.

Mnogi stanovnici su nezadovoljni. Iako ovo nije prvi put da se pojavljuju, niko ne pamti da ih je bilo ovoliko.

Mnogi ih smatraju odvratnima - kažu, liče im na pauke, i sve je puno njihovog izmeta.

Millions of Mormon crickets descended upon six counties in Nevada, creating a bug invested nightmare for many residents. pic.twitter.com/nSYKzfi3Sj

Ipak, ima i onih kojima ne smetaju i smatraju ih prilično simpatičnim.

Ovi su insekti veoma zanimljivi: jedu travu, grmlje i usjeve, a ako su jako gladni, poješće i pripadnike svoje vrste. Žive ili mrtve, njima je svejedno. Osim zbog gadljivosti, ljudima nisu dragi jer njihova prehrana znači štetu na usjevima. U 2001. i 2003. godini u Juti su pojeli 25 miliona dolara vrijedne žitarice. Osim toga, zbog toga što se gusti rojevi ovih životinjica nalaze na ulicama, događaju se saobraćajne nesreće.

Mormon crickets are really bad in Elko, NV right now. I borrowed this from a FB post, the picture was taken at the hospital. pic.twitter.com/oYtfAMyOvx