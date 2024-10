Najgora katastrofa pogodila Španiju: "Bili smo zarobljeni kao pacovi" (VIDEO)

VALENSIJA - Broj žrtava poplava u istočnom španskom regionu Valensije porastao je na najmanje 63 osobe, saopštile su danas lokalne vlasti.

Službe hitne pomoći u Valensiji, gdje su poplave pretvorile seoske ulice u rijeke i poremetile željeznički i drumski saobraćaj u najgoroj prirodnoj katastrofi koja je pogodila tu zemlju u posljednje vrijeme, potvrdile su broj mrtvih, naveo je AP.

Oluja sa kišom juče je izazvala poplave u velikom dijelu južne i istočne Španije, a bujice vode pomiješane s blatom prevrtale su vozila niz ulice zastrašujućom brzinom.

Policija i spasilačke službe koristile su helikoptere za spasavanje ljudi iz njihovih domova i automobila.

Vlasti su sinoć prijavile nekoliko nestalih osoba, ali je jutro donijelo šokantno saopštenje o desetinama koji su stradali u poplavama.

Pareix que la riuada s'acaba d'emportar un pont a Paiporta. Impressionant! Ens arriba el vídeo per WhatsApp i desconeixem l'autor. Molta precaució a les rambles, rius i barrancs. A Paiporta no plou però l'aigua els arriba de més cap amunt. pic.twitter.com/LPWrqFtdCQ

Više od 1.000 vojnika iz španskih jedinica za hitne slučajeve raspoređeno je u pogođenim područjima.

"Juče je bio najgori dan u mom životu", rekao je gradonačelnik valensijskog grada Utiela, Rikardo Gabaldon za nacionalnu televiziju RTVE, prenosi Tanjug.

On je rekao da se nekoliko ljudi u tom gradu i dalje vodi kao nestalo.

"Bili smo zarobljeni kao pacovi. Voda je nosila automobile i kontejnere za smeće ulicama. Voda je porasla na tri metra", rekao je Gabaldon.

People cling desperately to their car roofs as severe floods sweep them away. #DANA #Valencia #SpainFloods #Picanya #Paiporta #Lluvia #Chiva pic.twitter.com/fqXtP35XOJ