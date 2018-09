Najjača oluja pustoši Filipine: Troje mrtvih, 105.000 ljudi u skloništima

MANILA - Super tajfun "Mangkut" obrušio se na Filipine i do sada je odnio tri života, a više od 105.000 ljudi nalazi se u privremenim skloništima.

U trenutku kada je pogodio Filipine, tajfun je sa sobom donio vjetrove i do 305 kilometara na čas, da bi kasnije oslabio krećući se prema jugu Kine i Vijetnamu, prenosi AP.

Poginula su dvojica spasilaca na terenu, a jedan leš pronađen je u rijeci u prestonici Manili.

Meteorološka agencija Filipina saopštila je da je tajfun značajno oslabio, ali da je situacija i dalje opasna, pogotovo zbog obilnih padavina koje bi mogle da izazovu poplave i klizišta.

Pojedini djelovi Manile su poplavljeni, a vlasti su u pripravnosti da spuste brane i isprazne rezervoare.

Prema riječima svjedoka, olujni vjetrovi i jaka kiša čupali su tanke limene krovne ploče i doveli do nestanka struje, javlja AP.

Tajfun je pogodio priobalni grad Bagao u provinciji Kagajan, na ostrvu Luzon, poljoprivredno područje bogato poljima pirinča, sklonim poplavama, i planinskim oblastima, na kojima je česta pojava klizišta.

Comparison between #Manghkut and #Florence seen on @flightradar24 at the same scale. Philippines are going to experience a huge typhoon. Let’s hope for their people to stay safe... pic.twitter.com/AC6v7h9gdh