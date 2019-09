Najjači uragan u istoriji opustošio Bahame, dječak prva žrtva

NASAU - Nakon što je opustošio Bahame, uragan Dorijan za sobom je ostavio i prvu ljudsku žrtvu, osmogodišnjeg dječaka, prenio je The Guardian.

Mediji javljaju da je dječak poginuo dok je njegova porodica pokušala da se skloni. Kako se navodi, njegova sestra se vodi kao nestala.

Dorijan, koji je prerastao u kategoriju pet, što znači da može da izazove katastrofalne nivoe razaranja, najjači je uragan koji je pogodio Bahame u novijoj istoriji.

Uragan, praćen vjetrom koji je dostizao brzinu od skoro 300 kilometara na sat, pogodio je sjeverne dijelove Bahama, pričinivši veliku štetu.

Američki nacionalni centar za uragane upozorio je stanovnike Bahama da ne izlaze iz kuća jer se očekuje udar koji bi nivo vode mogao da podigne do sedam metara.

Uragan je skidao krovove sa kuća, prevrtao automobile, pričinjena je velika šteta infrastrukturi, nestalo je vode i struje, ali za sada nema izvještaja o povrijeđenima ili žrtvama, prenosi AP.

Hoteli su zatvoreni, a na stotine ljudi se već smjestilo u škole, crkve i druga skloništa.

Američki Nacionalni centar za uragane navodi da je ovo najsnažniji uragan koji je ikada pogodio Bahame, kao i da su na ostrvima Abako "katastrofalni uslovi".

Premijer Bahama Hubert Minis je upozorio da oni koji se ne evakuišu "dovode sebe u izuzetnu opasnost" i mogu očekivati "katastrofalne posljedice".

Centar oluje je oko 295 kilometara istočno od Vest Palm Biča na Floridi. Na Floridi je na snazi vanredno stanje zbog uragana.

Stanovnici Bahama objavili su na društvenim mrežama snimke na kojima se vide potopljene i uništene kuće. Dijelovi ostrva ostali su bez struje.

"Ljudi su očajni, plaču", rekao je direktor organizacije za ljudska prava, prenosi 24 sata.

Nakon što je Dorijan razorio veliki dio Bahama, njegovi su stanovnici, smješteni u skloništa, okruženi mrakom.

"Godine 2004. pogodio nas je uragan Francis nakon čega deset sedmica nismo imali ni struje, ali ni vode. Znamo kako je to. Ali, digli smo se na noge i dići ćemo se opet", rekao je jedan stanovnik Bahama za CNN.

