Najjači zemljotres u proteklih 20 godina pogodio Kaliforniju

LOS ANĐELES - Novi zemljotres pogodio je Južnu Kaliforniju i uznemirio tamošnje stanovništvo. Bilo je najjače podrhtavanje tla u protekle dvije decenije magnitude 7,1 stepen po Rihteru, javljaju američki mediji.

Desio se na dubini od tek 0,9 km, a epicentar mu je bio blizu grada Ridhekresta, oko 240 km sjeveroistočno od Los Anđelesa.

Prethodno je isto područje u četvrtak pogodio zemljotres od 6,4 stepena.

Kako javlja CNN, u tom je gradu zabilježena veća materijalna šteta i nekoliko osoba je povrijeđeno. Ljudi su u panici bježali na ulice, oštećene su kuće, zgrade i javne ustanove.

Vatrogasci javljaju da je nakon potresa izbilo nekoliko požara na području grada, ali da su sada svi pod kontrolom.

Nakon novog potresa stanovništvo je prijavilo nestanak struje, a seizmolozi upozoravaju da bi se podrhtavanja tla mogla osjetiti još dugo. Osjetio se i u Las Vegasu, gdje je prekinuta jedna utakmica NBA lige.

Aftershocks here at Vegas Summer League. Scoreboard and speakers swaying just a bit. pic.twitter.com/HRaddGs6MH