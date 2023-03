Najmanje 11 ljudi poginulo u gužvama na podjeli besplatnog brašna (VIDEO)

PENDŽAB - Najmanje 11 ljudi, uključujući i žene, poginulo je, a na desetine su povrijeđene posljednjih dana u pakistanskoj provinciji Pendžab, u ljudskim stampedima tokom pokušaja da dobiju besplatno brašno koje distribuira vlada, saopštile su pakistanske vlasti.

Smrtni slučajevi dogodili su se kada je mnogo ljudi pohrlilo na vladine distributivne punktove, pošto je pakistanska vlada u nedostatku novca uvela šemu besplatnog brašna za siromašne, prije svega u provinciji Pendžab, kako bi se izborila s naglo rastućom inflacijom, prenijela je agencija PTI.

A truck carrying flour looted in Peshawar, Pakistan as the country faces it's worst economic and political crisis since formation and is on the verge of debt default. Catastrophic flooding, exploding inflation, energy shortages and food shortages ... pic.twitter.com/Lb5C2gJv3h