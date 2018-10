Najmanje 12 poginulih u poplavama na Majorki

MADRID - Broj poginulih u poplavama u gradu San LJoren na španskom ostrvu Majorka porastao je na 12, saopšteno je iz hitnih službi.

Tijela posljednje dvije žrtve pronađena su u blizini grada Arta, u blizini automobila para iz NJemačke koji je vodi kao nestao.

Među poginulima su jedan par iz Velike Britanije, još jedan Nijemac i jedna Holanđanka.

U poplavama je poginulo šest odraslih Španaca, dok se jedan dječak vodi kao nestao.

At least eight killed, including a British couple, after heavy rainfall and flash floods hit Spanish island of #Majorca pic.twitter.com/2WGYqyhRTb