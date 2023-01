Najmanje 17 ljudi ubijeno, a 80 povrijeđeno u eksploziji u džamiji (VIDEO)

PEŠAVAR - Najmanje 17 ljudi je ubijeno, a 80 povrijeđeno u eksploziji u džamiji u pakistanskom Pešavaru u ponedjeljak.

Prema detaljima, eksplozija se dogodila u blizini policijskih linija oko 13.40 sati nakon zuhr namaza.

Jedna strana džamije se srušila od udara eksplozije.

#Breaking,An explosion has occurred at a mosque in Peshawar in Pakistan, at least 70 people are said to be injured, several of them seriously. The explosion occurred at 1:40 p.m., during prayer.#Pakistan #Peshawar #Iran #Israel #Iranian #Mosquepic.twitter.com/LgbtVFF2Xu