Najmanje 29 osoba upucano ispred tržnog centra kod Čikaga (VIDEO)

ČIKAGO - Najmanje 29 ljudi je pogođeno iz vatrenog oružja u pucnjavi na uličnom okupljanju u Willowbrooku nedaleko od Čikaga, javlja Fox 3 Now, pozivajući se na lokalne zvaničnike i svjedoke.

Očevici, kako javlja N1, navode da se pucnjava dogodila ispred malog tržnog centra, gdje je bilo okupljeno 200 do 300 ljudi, prenosi BNO News.

Jake policijske snage nalaze se na mjestu incidenta, o čemu svjedoči i snimak objavljen na društvenim mrežama.

At least 29 people shot after gunfire erupted at an illegal street takeover in Willowbrook near Chicago, Illinois. Gunshots were discharged near the intersection of Honeysuckle Rose Lane and Route 83 (Kingery Highway).https://t.co/fGRz4VuCac pic.twitter.com/0YIoOIbcNR