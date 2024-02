Najmanje desetoro mrtvih u eksploziji (VIDEO)

​MOGADIŠ - Najmanje 10 ljudi poginulo je danas u eksplozijama na prometnoj pijaci na otvorenom u Somalijskoj prestonici, Mogadišu.

"Bilo je 10 mrtvih i 15 povrijeđenih. Eksplozije su se dogodile na četiri mjesta u centru pijace", rekao je za "Reuters" jedan od trgovaca čija je radnja na pijaci uništena u eksplozijama, navodi "b92".

BREAKING: Massive explosion near stadium during a live match in Mogadishu, Somalia pic.twitter.com/t3YFzKHlMi