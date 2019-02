Venecuela na rubu građanskog rata

Rivalske demonstracije održavaju se u glavnom gradu Venecuele Karakasu gdje je hiljade ljudi izašlo na ulice.

To se dešava dok opozicione vođe pokušavaju da unesu humanitarnu pomoć u zemlju uprkos protivljenju predsjednika Nikolasa Madura.

Hiljade pristalica Madura izašlo je u centar grada uz zvuke trubača, dok su mnogi drugi bili na motociklima.

Pristalice opozicije okupile su se oko vojne baze u Karakasu i pozivaju vojnike da im se pridruže. Mnogi su obučeni u bojama venecuelanske zastave. Skup opozicije u glavnom gradu je mnogo manji nego pristalica vlade ali Venecuelanci koji traže odlazak Madura masovno su izašli u blizinu graničnih prelaza i traže od vojske da dozvoli ulazak pomoći iz susjednih država.

Opozicioni vođa Huan Gvaido objavio je danas da je prvi kamion humanitarne pomoći ušao u Venecuelu preko brazilske granice, uprkos naređenju predsjednika Nikolasa Madura da se ta granica zatvori. "Pažnja Venecuelo, zvanično objavljujemo da je prvi tovar humanitarne pomoći ušao preko naše granice sa Brazilom. To je veliki uspjeh Venecuelo", napisao je Gvaido preko Tvitera.

Maduro demantuje da postoji humanitarna kriza i naložio je zatvaranje granica Venecuele da bi se blokirao ulazak humanitarne pomoći koju smatra da je samo izgovor za vojnu intervenciju. Gvaido se danas uputio u mjesto Kukuta na granicu sa Kolumbijom gdje je uskladištena pristigla humanitarna pomoć iz SAD. On je rekao da stoji među više tona pomoći ali Madurova vlada ne dozvoljava da uđe u Venecuelu.

Maduro je zatvorio granice sa Kolumbijom i vojnici nacionalne garde danas su se sukobili sa demonstrantima. U drugom gradu koji se graniči sa Kolumbijom venecuelanski vojnici suzavcem su rastjerali demonstrante koji su pokušali da dođu do mosta Simon Bolivar u gradu San Antonio Tahira da traže da se dozvoli ulazak humanitarne pomoći, prenose novinari agencije Frans pres.

Gvaido se prije mesec dana proglasio privremenim predsjednikom zemlje i obećao da će prekinuti, kako je rekao, tiraniju predsjednika Madura.

This video (warning: violence and blood) shows the aftermath after 3 Colombia-backed Venezuelan guards hijacked 2 armored vehicles and slammed into the security barrier on the bridge.



You can see these coup-mongers injured a young girl, who is bleedingpic.twitter.com/66YYof3QAI