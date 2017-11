Najmanje pedeset mrtvih u napadu na džamiju u Egiptu

KAIRO - Najmanje 54 osobe su ubijene, a 75 je ranjeno u napadu bombom i vatrenim oružjem na džamiju Al Raudah u egipatskom regionu Sjeverni Sinaj, javila je egipatska državna agencija Mena.

U džamiji u Bir al Abedu, zapadno od grada Ariša, u trenutku napada molile su se pristalice lokalnih bezbjednosnih snaga, prenio je Rojters pozivajući se na dva očevica i bezbjednosni izvor.

Portparol ministarstva zdravlja Kaled Mudžahid rekao je da su ekstremisti detonirali bombu tokom napada, a da je 75 povrijeđenih preveženo u bolnicu, prenosi AP

Vlasti u Egiptu se od 2013. godine bore protiv džihadista na sjevernom poluostrvu, otkako je smijenjen bivši predsjednik Egipta Muhamed Morsi.

Militanti u Sinaju su od 2014. godine povezani sa "Islamskom državom" i preuzeli su odgovornost za brojne napade koji su izvršeni od tada.

a number of civilians martyred & 85 injured in a terrorist attack on Al-Roda Mosque, west of Al-Aresh, N. #Sinai, #Egypt pic.twitter.com/DZOnaZxQyH