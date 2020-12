Najmanje pet članova porodice pronađeno mrtvo na Božić

Najmanje petoro ljudi pronađeno je mrtvo u kući u Arkansasu na Božić, a vlasti smatraju da je u pitanju ubistvo.

Istražioci kancelarije šerifa okruga Poup primili su dojavu u petak iza 17.00 sati o sumnjivim aktivnostima u kući u Atkinsu, oko 100 kilometara sjeverozapadno od Litl Roka. Vlasti su navele da je najmanje petoro ljudi pronađeno mrtvo u kući i da su vjerovatno članovi iste porodice, ali nisu pružile više detalja.

#UPDATE: statement from the @PopeCountySO on a Christmas night homicide investigation in Atkins. 5 possible victims, all believed to be family members. More coming up tonight on @KARK4News and @FOX16News. pic.twitter.com/LLTcUXEsSr