Najmanje šest mrtvih prilikom rušenja hotela, 28 još zatrpano

​ŠANGAJ - Šest ljudi je poginulo, a 28 je i dalje zatrpano nakon što se srušio hotel u kineskom gradu Kuanžou, koji je korišten kao karantin za lica zaražena virusom korona, rekli su danas zvaničnici.

Spasilačke ekipe uspjele su jutros da izvuku 43 ljudi. Od toga je 36 prebačeno u bolnicu, saopštilo je Ministarstvo za upravljanje vanrednim situacijama.

Spasilačke snage sa oko 1.000 ljudi, uključujući vatrogasce, policiju i pripadnike drugih službi za vanredne situacije, radile su cijelu noć nakon što se hotel srušio juče poslijepodne.

Zvaničnici su rekli da je od 71 osobe unutar hotela u trenutku rušenja 58 bilo u karantinu.

Agencija Sinhua javila je da je vlasnik zgrade odveden na saslušanje u policiju.

U trenutku rušenja, prvi sprat zgrade bio je u procesu renoviranja.

Proces širenja virusa korona u Kini počeo je polako da usporava. Prema podacima kineske Nacionalne zdravstvene komisije /NHC/, broj novih slučajeva juče je opao za pola u odnosu na dan ranije.

NHC je potvrdila 44 nova slučaja infekcije na kraju 7. marta, što je pad u odnosu na 99 prethodnog dana.

#Breaking A hotel building #collapses in Quanzhou, East China's Fujian province, trapping about 70 people under it. 23 people have been rescued as of 9 pm, according to the local government. Rescue work is still underway. pic.twitter.com/JJeU24Xtqh