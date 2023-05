Najmanje šest osoba poginulo u požaru u hostelu (VIDEO)

VELINGTON - Najmanje šest osoba poginulo je u utorak u požaru koji je buknuo u hostelu u Velingtonu na Novom Zelandu, a zvaničnici su upozorili da bi broj smrtno stradalih mogao biti i veći.

"Za određeni broj ljudi još ne znamo gdje su, kao što trenutno ne možemo potvrditi ni broj mrtvih", saopštila je Hitna i vatrogasna služba Novog Zelanda (FENZ).

Premijer Kris Hipkins rekao je u jutarnjem televizijskom programu "AM" da je poginulo šest osoba, a policija je saopštila kako očekuje da će broj mrtvih biti manji od deset.

Hostel fire in New Zealand’s capital city of Wellington claims as many as 10 lives, with several people still unaccounted for. The cause of the fire is unknown https://t.co/taYnttfydN pic.twitter.com/RrevnIE1mz