Najpoznatiji zatvorenik na svijetu ostaje u zatvoru (VIDEO)

Najpoznatiji zatvorenik na svijetu, Čarls Bronson izgubio je pokušaj, Odbora za uslovni otpust, da bude pušten iz zatvora.

Sada ima 70 godina i jedan je od britanskih zatvorenika s najdužim stažom jer je većinu od posljednjih 50 godina proveo iza rešetaka, a većinu tog vremena proveo je u izolaciji.

Svoj posljednji apel za slobodom uputio je na jednom od prvih javnih saslušanja Odbora za uslovni otpust, na čijem je panelu rekao: "Pojeo sam više kaše od Zlatokose i Tri medvjeda i muka mi je od toga. Dosta mi je toga, želim ići kući."

Odgovarajući na presudu, njegov sin Džordž Bambi rekao je: 'Volio bih da je Čarli pušten na slobodu, ali u potpunosti poštujte odluku Odbora za uslovni otpust."

Bronsonova prva osuda bila je 1974. kada je imao 21 godinu i bio je pušten na dva kratka perioda prije nego što je ubrzo ponovo zatvoren zbog ponovnog počinjenja kaznenog djela.

Osuđen je na diskrecionu doživotnu kaznu zatvora s minimalnom kaznom od četiri godine 2000. godine zbog uzimanja zatvorskog učitelja u Halu za taoca na 44 sata.

