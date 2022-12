Najrazornija oluja u SAD: Ljudi umiru, pljačkaju se benzinske i prodavnice

BAFALO - Najmanje 52 ljudi umrlo je širom SAD zbog zimskog nevremena koje je pustošilo širom zemlje tokom božićnog vikenda, javlja ABCnews.

Najviše smrtnih slučajeva je u državi Njujork, gdje je 30 ljudi umrlo nakon velike snježne oluje s efektom jezera.

Dvadeset pet smrtnih slučajeva u Njujorku je u okrugu Eri, koji uključuje i grad Bafalo, rekao je u ponedjeljak Mark Polonkarc, izvršni direktor okruga Eri. Grad Bafalo je i dalje neprohodan.

Polonkarz je rekao da se predviđa još snijega.

State Police are assisting snow removal crews with search and rescue. Erie County driving ban is still in affect. Stay off the roads, unnecessary vehicles traveling hinder crews from rescue and rescue. pic.twitter.com/Zq8dAplvyf