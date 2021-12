Najveća epidemija ptičijeg gripa ikada u Evropi

​BERLIN - Evropa se suočava sa najvećom epidemijom ptičijeg gripa u istoriji, saopštio je istraživački institut njemačke Vlade.

"Trenutno preživljavamo najjaču epidemiju ptičijeg gripa ikada u Njemačkoj i Evropi", rečeno je za DPA iz njemačkog saveznog istraživačkog Instituta za zaštitu zdravlja životinja "Fridrih Lefler" (FLI).

Novi slučajevi se otkrivaju svakodnevno i nisu pogođene samo divlje ptice, navode iz Instituta.

"Ne nazire se kraj - pogođene zemlje kreću se od Finske do Farskih ostrva, do Irske, od Rusije do Portugalije", kažu istraživači. Slučajevi su takođe registrovani u Kanadi, Indiji i Istočnoj Aziji.

Samo u Njemačkoj su od početka oktobra do 29. decembra zabilježene 394 infekcije divljih ptica, uključujući patke, guske, labudove i galebove. Slučajevi su otkriveni prvenstveno duž obale.

FLI je, takođe, zabilježio 46 infekcija na njemačkim živinarskim farmama.

U istom periodu širom Evrope, podaci sa FLI pokazali su 675 infekcija kod divljih ptica i 534 infekcije kod stoke.

Ove godine bilo je i dodatnih slučajeva kod sisara, na primjer među crvenim lisicama u Holandiji i Finskoj, sivim fokama u Švedskoj, fokama u Njemačkoj i vidrama u Finskoj.