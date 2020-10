Najveća promjena u stavu SZO: Ne zaključavajte ljude zbog korone

Izaslanik Velike Britanije pri Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji Dejvid Nabaro pozvao je svjetske lidere da prestanu da "koriste karantin kao primarnu metodu kontrole" virusa korona, tvrdeći da takve mjere prouzrokuju siromaštvo.

"Karantin ima za posljedicu nešto što se ne smije zanemariti, a to je da siromašni postaju još siromašniji", upozorio je Nabaro.

​Ova izjava, kako ocjenjuju mediji, predstavlja promjenu prvobitnog stava SZO prema mjerama borbe protiv COVID-19.

"Mi u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji ne zagovaramo karantin kao primarnu mjeru kontrole virusa. Pogledajte šta se dešava s nivoom siromaštva - izgleda kao da bi do sljedeće godine moglo da se udvostruči svjetsko siromaštvo", kazao je dr Nabaro za "Spektejtor".

Opravdanje za karantin, prema njegovim riječima, postoji jedino u slučajevima kada treba "kupiti vrijeme za reorganizaciju i regrupisanje resursa, kao i zaštitu zdravstvenih radnika".

Nabaro je rekao da je sada sve više uvjeren da karantin treba da bude posljednja opcija.

On je, takođe, pozvao na novi pristup u obuzdavanju širenja virusa, apelujući na svjetske lidere da sarađuju i uče jedni od drugih.

(Sputniknews.com)

