Najveće masovno nasukavanje kitova u više decenija (VIDEO)

ORKNI - Čak ​77 kitova nasukalo se na obalu u Orkniju u Škotskoj. Jedno je to od najvećih masovnih nasukavanja posljednjih decenija.

Britanski ronionci Marine Life Rescue (BDMLR) ustanovili su da je 12 životinja na plaži Tresnes na ostrvu Sandaj još uvijek bilo živo u trenutku nasukavanja. Ali eutanazovani su nakon što ih spasioci nisu uspjeli vratiti u more. Stručnjaci kažu da je prerano za znati što je uzrokovalo nasukavanje.

Dozens of whales dead in 'biggest mass stranding in decades' after pod washes ashore at Tresness on the Orkney island of Sanday https://t.co/aqfZWystsK pic.twitter.com/Eh7d064GfM