Najveće vojno skladište istočne Evrope: Arsenal kojeg svi žele

BEOGRAD, KIŠINJEV - Posljednjih dana u žiži javnosti je svakako Moldavija, odnosno Pridnjestrovlje, nepriznata oblast koja je od 1993. godine kad se završio kratkotrajni građani rat ima poluautonomni status.

Garant mira bila je Rusija i tamošnja 14. ruska armija, koja je rasformirana 1995. godine, a taj prostor između Ukrajine i Moldavije kontrolišu ruski mirovnjaci.

Glavni zadaci operativne grupe su mirovna misija i zaštita vojnih skladišta.

Brojno stanje stanovništa ove oblasti je oko 500.000 stanovnika. Kad se pogleda nacionalna struktura Pridnjestrovlja je 60 odsto Rusa i Ukrajinaca.

Republika je tražila otcjepljenje od Moldavije i prije raspada SSSR-a.

Godine 1992. nakon neuspjelog pokušaja Kišinjeva da riješi problem silom, Pridnjestrovlje je praktično postalo nekontrolisana teritorija.

Skoro svi stanovnici ove nepriznate oblasti imaju ruski pasoš.

Ono po čemu je Pridnjestrovlje poznato jesu velika vojna skladišta još iz vremena Sovjetskog Saveza.

Da ironija bude veća na samo dva kilometra od granice sa Ukrajinom nalazi se veliko vojno skladište puno puščane municije, artiljerijskih granata i raketa za višecjevne bacače raketa.

Takođe u par skladišta nalazi se i dosta tenkova T-64BV, borbenih vozila pješadije BMP-1, 2, BTR 60, 70, BRDM 1 i2, gusjeničari MT LB, BTR 50 gomila artiljerije, haubica 152 mm D-44, protivtenkovskih topova MT 12 kalibra 100 mm, protivavionskih topova KS-19 kalibra 100 mm, tu su i višecijevni bacači raketa kalibra 122 mm, protivavionski topovi kalibra 14,5, 23 i 57 mm, kao i radari za osmatranje P-12.

The Ukrainian president's office has handed over to MI6 plans of the Ukrainian General Staff for a military operation against Transnistria. Britain must push the Moldovan president and obtain tacit approval for a military operation by the AFU in the DMR that would allow the… https://t.co/WZkK0H0sTa pic.twitter.com/TFK7DV43Vr