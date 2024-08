Najveći napad dronovima na Moskvu, objavljeni snimci

MOSKVA - Ukrajina je pokrenula jedan od najvećih napada bespilotnim letjelicama na Moskvu, a ruske jedinice protivvazdušne obrane uništile su najmanje deset dronova, rekao je jutros gradonačelnik Podolska, grada smještenog 38 kilometara južno od ruske prijestonice.

"Sistem protivvazdušne obrane nastavljaju odbijati napade neprijateljskih letjelica. Neke od njih uništene su iznad Podolska. Ovo je jedan od najvećih pokušaja napada na Moskvu bespilotnim letjelicama. I dalje pratimo situaciju" napisao je gradonačelnik Sergej Sobjanin na Telegramu.

Društvenim mrežama šire se snimci napada.

The Mayor of Moscow Sergei Sobyanin says that Russian air defenses have shot down 10 UAVs tonight. He says this is one of the largest UAV attacks on Moscow. https://t.co/Fk4PJ3ru7yhttps://t.co/D1btneEetghttps://t.co/B9Lzrn2hWJhttps://t.co/b768uROrm3https://t.co/BKMIfnmCqo pic.twitter.com/hkY84VoGpI