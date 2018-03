Najveći protesti u Slovačkoj od pada komunizma

BRATISLAVA - Više od 65.000 ljudi protestvovalo je danas na ulicama slovačkih gradova, treću sedmicu zaredom, piše BBC.

Osim u Bratislavi, hiljade protestanata izašle su na ulice u još 35 slovačkih gradova. Prošle sedmice je u protestima učestvovalo oko 40.000 ljudi, a lokalni mediji su pisali kako se radi o najvećim protestima u Slovačkoj od pada komunizma. Danas je na gradske ulice izašlo 25.000 ljudi više nego prošli petak.

Its like 1989 over again. We will fight against mafia in our country. We WONT let them win¡!#slovakia #Bratislava #allforjan pic.twitter.com/o1QhVUxQQh