Najveći ukrajinski napad dronovima na Moskvu, zatvoreni aerodromi (VIDEO)

Ukrajina je rano ujutro lansirala najmanje 25 dronova ciljajući Moskvu, što je do sada najveći ukrajinski napad dronovima na glavni grad Rusije.

Zbog napada su dvija aerodrome u glavnom gradu privremeno zatvorena.

Gradonačelnik Sergej Sobjanin rekao je da je 12 bespilotnih letjelica uništeno u okruzima Ramenskoju i Kolomenskiju u moskovskoj regiji, kao i u gradu Domodedovu, jugozapadno od Moskve.

U moskovskoj regiji živi više od 21 milion stanovnika.

"Prema preliminarnim informacijama, nema štete niti žrtava na mjestu pada krhotina", rekao je Sobjanin u aplikaciji za razmjenu poruka Telegram, prenosi Index.

"Hitne službe su na mjestu događaja", dodao je.

Explosions were heard in the russian city of Bryansk last night due to a drone attack and a fire broke out, — according to russian media. The governor of the Bryansk region, Bogomaz, claims that 14 UAVs were allegedly shot down and says that "there are no casualties or… pic.twitter.com/40Py3td69b