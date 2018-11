Nakon 41 godinu prvi let iz Etiopije u Somaliju

ADDIS ABABA - Etiopija Airlines danas je ponovo, nakon pauze od 41 godinu, počela s letovima za somalijski Mogadishu.

Generalni direktor etiopijske aviokompanije Tewolde Gebremariam potvrdio je da su od danas opet u funkciji letovi na relaciji Addis Ababa - Mogadišu.

Prema njegovim riječima, vazdušna povezanost će doprinijeti jačanju odnosa dvije zemlje.

Premijer Etiopije Abiy Ahmed posjetio je u junu somalijskog predsjednika Muhameda Abdulaha Fermaca s kojim je razgovarao o jačanju odnosa dvije zemlje.

To je bio uvod u normalizaciju odnosa dvije zemlje. Između somalijske i etiopijske vojske 1977. godine došlo je do sukoba nakon kojih je došlo do prekida diplomatskih odnosa i letova.