Nakon Irske, Španije i Norveške još četiri evropske zemlje će priznati Palestinu

MOSKVA - Očekuje se da Belgija, Luksemburg, Portugalija i Slovenija uskoro priznaju nezavisnost palestinske države, izjavio je palestinski ambasador u Rusiji Abdel Hafiz Nofal.

"Očekujemo da Slovenija donese odluku u narednih nekoliko dana, a očekujemo da svoju odluku uskori saopšti i Luksemburg. Čekamo Belgiju i Portugaliju", rekao je Nofal za TASS.

On je naveo da su Evropljani počeli da shvataju da "nešto nije u redu".

"Zašto Izrael radi upravo istu stvar kao što je to bio slučaj nakon Drugog svjetskog rata, Holokausta i svega toga? Zašto oni to rade? To je pitanje koje Evropa sebi sada postavlja", istakao je Nofal.

Nofal je naglasio da su čak i američki studenti "počeli da osuđuju Izrael".

"Postoji veliki problem, čak i unutar Izraela, jer, znate, već je osmi mjesec rata i niko ne može da zaustavi Izrael. Kako je to moguće? Postoji više od 500.000 Izraelaca sa dvojnim državljanstvom. Oni su već napustili tu zemlju, jer nisu navikli na takav rat", napomenuo je Nofal.

Irska, Španija i Norveška saopštile su ranije svoje odluke da priznaju nezavisnost palestinske države, koju su već priznale 143 od ukupno 193 članice UN, prenosi Srna.

