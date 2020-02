Nakon Londona, teroristički napad i u Belgiji

BRISEL - Nekoliko sati nakon terorističkog napada u Londonu, sličan se dogodio i u Gentu u Belgiji.

U napadu u belgijskom gradu Gentu upucana je žena koja je nožem napala dvije osobe.

Belgijski mediji, pozivajući se na izjave očevidaca, navode da je policija upucala napadača koji je hladnim oružjem ranio dvije osobe.

Ulica u kojoj se dogodio napad zatvorena je za saobraćaj. Napadač nije u životnoj opasnosti.

Još nisu utvrđeni uzroci napada. U toku je istraga o događaju.

"Istraga je u toku, kasnije ćemo saopštiti više informacija", rekli su nadležni.

Police in the Belgian city of #Ghent have shot and injured a knife-wielding woman, after she stabbed two people. The incident took place around an hour after a “terrorist” knifeman was shot dead by police in #London. https://t.co/OsXpAOFee3 pic.twitter.com/Hap5e6DvbB