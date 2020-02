Nakon Londona, teroristički napad i u Belgiji

BRISEL - Nekoliko sati nakon terorističkog napada u Londonu, sličan se dogodio i u Gentu u Belgiji.

Policija je usmrtila muškarca koji je, prema prvim navodima, ubo nožem i povrijedio dvije osobe.

"Istraga je u toku, kasnije ćemo saopštiti više informacija", rekli su nadležni.

Police in the Belgian city of #Ghent have shot and injured a knife-wielding woman, after she stabbed two people. The incident took place around an hour after a “terrorist” knifeman was shot dead by police in #London. https://t.co/OsXpAOFee3 pic.twitter.com/Hap5e6DvbB