Nakon istorijske najave iz Sjeverne Koreje, oglasio se i Tramp

VAŠINGTON - Američki predsjednik Donald Tramp povodom vijesti da je Sjeverna Koreja spremna da pregovara o denuklearizaciji, te da je najavljen samit Južne i Sjeverne Koreje, izjavio je da će se tek "vidjeti šta će se desiti" prenio je Rojters.

On je na taj način samo kratko prokomentarisao preko "Tvitera" vijest koja je danas objavljena iz Seula.

Sjeverna Koreja je izrazila želju da razgovara sa SAD o denuklearizaciji i da će tokom tih pregovora suspendovati nuklearne probe, izjavio je ranije danas specijalni izaslanik Južne Koreje Čung Eui Jong, nakon povratka delegacije te zemlje iz Pjongjanga.

Zvaničnici iz Seula su za južnokorejsku agenciju Jonhap rekli da je Sjeverna Koreja poručila da ona nema potrebe da koristi nuklearno oružje ako osjeća da je njena bezbjednost garantovana, prenosi AP.

Prije neki dan je Tramp rekao da postoji mogućnost razgovora sa Pjongjangom.

- Sad razgovaramo i oni su, usput rečeno, nazvali prije nekoliko dana. Kazali su kako bi 'željeli razgovarati'. A ja sam odgovorio: 'I mi bismo, ali prvo morate ukloniti nuklearno oružje - rekao je Tramp zvanicama godišnje večere u klubu Gridiron.

Possible progress being made in talks with North Korea. For the first time in many years, a serious effort is being made by all parties concerned. The World is watching and waiting! May be false hope, but the U.S. is ready to go hard in either direction!