Nakon ruskih i zapadni mediji sumnjaju da je bilo hemijskog napada u Dumi?

DUMA - Televizija RT prenosi da su, nakon posjete novinara Dumi i razgovora s lokalnim stanovništvom, i vodeći mediji na Zapadu počeli da dovode u sumnju tezu o tome da se hemijski napad 7. aprila uopšte desio.

Među njima su treća po veličini svjetska agencija Frans pres i "Indipendent", jedan od četiri najuticajnija britanska dnevnika.

U video-izvještaju na francuskom jeziku, AFP je razgovarao sa Mavanom Džaberom, studentom medicine koji je bio svjedok posljedica navodnog napada.

"Neke od žrtava su patile od astme i upale pluća. Dobile su standardnu terapiju, a neke od njih su čak puštene kući. Nisu pokazivale nikakve simptome hemijskog napada. Ali, neki stranci su se tamo pojavili dok smo bili u haosu i prskali ljude vodom, a neki od njih su to i snimali", rekao je Džaber.

Džaberova izjava se poklapa s onim što je britanskom novinaru Robertu Fisku rekao lekar iz Dume Asim Rahajbani.

Iako doktor Rahajbani nije lično prisustvovao onome što se desilo u klinici, on je rekao da "svi ljekari s kojima je radio znaju šta se desilo".

Rahajbani tvrdi da je žestoko granatiranje podiglo oblake prašine koji su ispunili podrume u kojima su se ljudi skrivali.

"Počeli su da pristižu ljudi koji pate od hipoksije, gubitka kiseonika. Onda je neko s vrata, član 'Bijelih šlemova', viknuo: Gas!, pa je počela panika. Ljudi su počeli da se polivaju vodom. Da, video je snimljen ovdje, autentičan je, ali ono što vidite su ljudi koji pate od hipoksije, a ne trovanja gasom", rekao je Rahajbani.

Fisk u tekstu u "Indipendentu“ navodi da mještani s kojima je razgovarao nikad nisu ni povjerovali u priče o napadu gasom. Oni su izrazili uvjerenje u to da su priču o trovanju gasom raširile islamističke grupe koje su u zatočeništvu držale hiljade ljudi u Guti prije nego što su je sirijske snage oslobodile u aprilu.

Osim toga, televizijski kanal u vlasništvu njemačke kompanije "RTL" naveo je da nije jasno da li se napad uopšte desio, s obzirom na to da su im mještani s kojima su razgovarali rekli da nisu osjetili nikakav miris hemikalija. Samo im je jedan čovjek rekao da je osjetio "čudan miris“, ali da mu je bilo dobro poslije čaše vode, dok je samo jedan čovjek, kojem je bio zamagljen lik, rekao da je osjetio "miris hlora“.

Lokalni doktor je rekao ovo:

"U subotu, prije nedjelju dana, liječili smo ljude koji su imali disajnih problema, ali ne zbog hlora ili trovanja gasom, nego zbog drugačijih simptoma".

Sva ova svjedočenja kose se sa iskazima dvojice ljudi o "gasnom napadu" koje su naširoko prenijeli zapadni mediji i vlade. Isti ti ljudi su u razgovoru sa pripadnicima ruske armije rekli da nisu ni znali da će biti iskorišćeni u kampanji.

The German broadcaster @ntvde interviewed a doctor working in the hospital in Duma:"There were no patients with symptoms of a chemical gas attack!" pic.twitter.com/wctxv50Gl6