Nandi: Tras i Kvarteng tretirali Britance kao laboratorijske pacove (VIDEO)

LONDON - Britanski političar koji služi kao državni sekretar u sjenci za unapređenje, stanovanje i zajednice, Lisa Nandi, optužila je Liz Tras i Kvasija Kvartenga da se prema Britancima ponašaju kao prema "laboratorijski pacovi" u vatrenom javnom govoru o njihovim otpremninama.

"Postavili su dvoje ljudi na dužnost koji su bili fundamentalno nepodobni za te ulogu. Podržavali su ih, podržavali do kraja i ustali iz vladinih klupa i podržavali svaki njihov potez. Navijali su dok je mini-proračun bio najavljen i još uvijek nemaju poniznosti izviniti se za štetu koju su nanijeli porodicama širom zemlje. Kancelarka se možda okrenula, novi premijer je možda priznao da su počinjene greške", rekla je Nandi.

Lisa Nandy: "Liz Truss & Kwasi Kwarteng treated the people of this country as lab rats for their own ideology.. the Tories put people in office who were fundamentally unsuitable for that role.. & they still don't have the humility to apologise for the damage they've inflicted" pic.twitter.com/5V3BBMc9m5