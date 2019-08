Naoružan trčao ulicama Sidneja i vikao: Pucajte u mene, Alahu ekber!

Australska policija je pronašla tijelo žene u kompleksu apartmana u Sidneju nakon što je uhapsila muškarca odgovornog za napad nožem.

Kako prenosi Rojters, policija je apelovala na građane da izbjegavaju oblast u poslovnom delu najvećeg australijskog grada, gdje se sprovodi operacija.

Policija nije izneijla više detalja, ali je televizija Seven njuz prenela da je jedan čovek uhapšen, nakon što je naoružan nožem trčao kroz centar Sidneja.

Sidnej morning herald je javio da je nekoliko ljudi navodno ubodeno nožem, ali o tome nema zvanične potvrde.

RT navodi da je naoružani čovek policiji vikao: "Pucajte u mene!" i "Alahu ekber!"

