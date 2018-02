Naoružani napadač ubio pet osoba ispred crkve u Dagestanu

MAHAČKALA - Naoružani napadač u ruskoj republici Dagestan ubio je najmanje pet ljudi i ranio još toliko njih, prije nego što su ga ubili pripadnici sigurnosnih snaga, prenijele su ruske novinske agencije.

Napad se dogodio u selu Kizljar, dok su vjernici izlazili iz crkve, nakon molitve povodom hrišćanskog praznika Maslenica.

Mediji su ranije prenijeli da se napad dogodio tokom festivala ruske narodne muzike.

TASS je prenio da je napadač identifikovan kao dvadesetdvogodišnji mještanin regiona, a izvor je za "Sputnjik" naveo da napadač nije pripadao nijednoj radikalnoj grupi, te da nikada ranije nije ulazio u sukob sa zakonom.

Napadača su ubili pripadnici bezbjednosne službe, koji su bili na dužnosti, u blizini mjesta gdje se dogodio napad.

TASS je prenio da su kod napadača pronađeni lovačka puška, meci i nož.

Prema prvim izvještajima regionalnog odjeljenja Ministarstva unutrašnjih poslova, svih pet žrtava su žene, a među povrijeđenima su i dva člana bezbjednosne službe, prenosi N1.

Mediji su ranije prenijeli da je ubijeno četvoro ljudi i da je isto toliko njih ranjeno, uključujući trojicu čuvara.

"Islamska država" je preuzela odgovornost za pucnjavu u ruskom Dagestanu, u kojoj je naoružani napadač ubio pet osoba, prenijela je agencija "Amak" bliska islamistima.

Ruske novinske agencije su ranije prenijele da je napadač zapucao na narod koji je izlazio iz crkve, nakon molitve u toku proslave hrišćanskog praznika Maslenica.

