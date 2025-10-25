Napad dronom na operativca "Islamskog džihada"

TEL AVIV - Izraelske odbrambene snage IDF saopštile su da su danas izvele napad dronom u centralnoj oblasti Nuseirat u Gazi.

Meta je bio operativac palestinskog "Islamskog džihada" koji je planirao da izvede napad na izraelske vojnike.

Palestinski mediji prenijeli su da je u tom napadu jedna osoba ubijena, a više njih ranjeno, kada je pogođen automobil u oblasti Nuseirat.

Ova oblast nalazi se na zapadnoj strani takozvane Žute linije do koje su se prema mirovnom sporazumu povukle izraelske snage, što znači da nije pod izraelskom kontrolom, prenio je Tajms of Izrael.

