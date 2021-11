Napad na LGBT centar u Sofiji vodio predsjednički kandidat

SOFIJA - Istaknuti ekstremno desni bugarski nacionalista Bojan Rasate, koji je i kandidat na predsjedničkim izborima 14. novembra, priveden je i optužen za huliganizam i nanošenje povreda u napadu tokom vikenda na centar LGBT zajednice u Sofiji, potvrdilo je tužilaštvo.

Političaru, poznatom po čvrstim anti-LGBT stavovima, određen je pritvor do 72 sata, nakon što mu je ukinut imunitet kao predsjedničkom kandidatu, ali on ne priznaje krivicu i brani se ćutanjem, rekli su tužioci, prenosi Rojters.

Iako je Rasate do sada odbijao da javno kaže da li je bio među napadačima, bugarski državni tužilac je izjavio da je prikupljeno dovoljno dokaza da on bude optužen za "dijela koja grubo narušavaju javni red" za šta je zaprećena kazna zatvora do pet godina.

Grupa od desetak ljudi na čelu sa Rasateom upala je prošlog vikenda u LGBT centar i klub Duga u Sofiji, razbijajući i uništavajući sve što im se našlo na putu, a žena zaposlena u centru je pri tome fizički napadnuta.

Napad na klub Duga osudili su ne samo bugarski političari, već i nekoliko ambasada u Sofiji, uključujući ambasade SAD, Velike Britanije, Francuske, Irske, Danske i Holandije.

Ambasadori su 1. novembra posjetili klub Duga, koji vode lokalna Fondacija Bilitis i organizacija "Gejevi i lezbejke prihvaćene u društvu"(GLAS) , da bi izrazili "solidarnost s prijateljima i partnerima pred ovim besmislenim napadom".

Rasate je od 2004-2015. više puta hapšen i optuživan za rasističke i ksenofobične izjave, a osuđen je i za kršenje javnog reda i mira tokom prve gej parade u Sofiji 2008. godine.