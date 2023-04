Napad na autobus u Siriji, 16 povrijeđenih u blizini granice s Jordanom

DAMASK - U napadu na autobus na jugu Sirije u blizini granice s Jordanom u ponedjeljak je ranjeno najmanje 16 ljudi, objavili su sirijski državni mediji.

"Šesnaest zaposlenih zajedničke sirijsko-jordanske bescarinske zone povrijeđeno je nakon što su teroristi postavili eksplozivnu napravu u blizini autobusa u kojem su bili", objavila je državna novinska agencija "SANA".

Napad se dogodio "u blizini mosta Saida na auto-putu Damask-Aman", području u sirijskoj pokrajini Dara, objavila je "SANA".

Dara je bila kolijevka ustanka u Siriji 2011. protiv predsjednika Bašara al-Asada, ali se vratila pod kontrolu Damaska 2018. prema sporazumu o prekidu vatre koji je podržala Rusija.

Ali pokrajina je godinama razorena nasiljem.

ISIL, čiji je treći vođa ubijen u Darai u oktobru, ponekad preuzima odgovornost za napade u regiji.

