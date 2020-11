Napad na kod crkve u Kalifoniji, ima mrtvih i povrijeđenih

SAN HOZE - Dvije osobe su ubijene, a više njih je ozbiljno povrijeđeno kod crkve u kalifornijskom gradu San Hoze, kada je nepoznati muškarac napao prisutne.

Policija je najprije objavila da je osumnjičeni za napad uhapšen, da bi kasnije obrisala tu objavu na Twitteru i napisala da je istraga u toku, prenosi AP.

Za sada se ne zna koliko je osoba povrijeđeno, ali se navodi da su neki od njih u kritičnom stanju.

Policija navodi da u trenutku napada u crkvi nije bilo službe, ali da su u nju pušteni beskućnici kako bi se spasili od hladnoće.

