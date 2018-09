Napad na libijsku naftnu kompaniju

TRIPOLI - U sjedištu libijske državne Nacionalne naftne korporacije (NOC), u centru Tripolija, jutros su se čule eksplozije i pucnji, a Rojters javlja da je nekoliko maskiranih lica upalo u prostorije te kompanije.

"Troje ili petoro ljudi je pucalo unutar zgrade. Nekoliko ljudi je pogođeno", izjavio je jedan od zaposlenih u NOC-u za Rojters, nakon što je iskočio kroz prozor kako bi pobjegao.

Dim kulja u blizini kancelarija NOC-a, a bezbjednosni zvaničnici kažu da pokušavaju da se izbore sa militantima za koje se vjeruje da su napali zgradu.

Bezbjednosne snage su zauzele pozicije oko sjedišta NOC-a, a jedan svedok za Rojters tvrdi da je video ambulantna kola kako napuštaju to mjesto.

Na licu mjesta su i vatrogasci.

Exclusive photos for #Alnabaa showing firefighters at #Tripoli's #NOC building trying to evacuate employees from top floors #Libya pic.twitter.com/GQcKuRTfke