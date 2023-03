Napad na ruski avion? Oglasio se Lukašenko

MINSK - U Bjelorusiji je uhapšen Rus koga je Služba bezbjednosti Ukrajine vrbovala kako bi izveo sabotažu na ruskom avionu-radaru A-50 na aerodromu "Mačulišči".

Tu informaciju saopštio je predsjednik Bjelorusije, Aleksandar Lukašenko.

"Bio je pripremljen terorista. On je Rus, sa ruskim pasošom, ima i ukrajinski pasoš. Rodio se u Krivom Rogu, živio je na Krimu. Njega je vrbovala specijalna služba Ukrajine 2014. godine. On je IT stručnjak ili se dobro razume u IT tehnologije. Pripreman je za izvođenje terorističkih napada", rekao je Lukašenko, prenijela je "Belta".

Muškarac je uhapšen sa nekoliko pomagača. Kako je rekao bjeloruski lider, diverzanta je pripremala Služba bezbjednosti Ukrajine.

"Ono što smo vidjeli prilikom realizacije operacije u Bjelorusiji, to je zaista bilo nešto nevjerovatno. Korišćene su najnaprednije tehnologije. On je više mjeseci obučavan svemu tome. Nakon pripreme je prebačen na našu teritoriju", objasnio je Lukašenko.

On je dodao da su prilikom pripreme sabotaže na ruskom avionu diverzanti koristili mali dron, pošto bi veliki dron "ispratili bjeloruski sistemi za praćenje".

Ranije je bjeloruska opozicija saopštila da je ruski avion-radar A-50 oštećen tokom napada dronovima na aerodromu kod Minska, ali je kasnije bjeloruska televizija objavila snimke aviona na aerodromu i tokom leta za vrijeme borbenog dežurstva. Očigledno je da avion nije oštećen.

Avion za rano upozoravanje A-50 stigao je u Bjelorusiju u okviru koordinacije regionalne grupe Savezne države Rusije i Bjelorusije i učešća u zajedničkim rusko-bjeloruskim letačkim vježbama koje se održavaju od 16. januara do 1. februara, prenosi "b92".