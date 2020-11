Napad na sinagogu u Beču

BEČ - U Beču je večeras napadnuta sinagoga, a prema prvim informacijama, ranjen je policajac koji je čuvao zgradu i on se nalazi u životnoj opasnosti, javljaju austrijski mediji.

"Kronen cajtung" navodi da je ispaljeno nekoliko hitaca u blizini Švedenplaca, prenosi Rojters.

Navodi se da je počinilac još u bjekstvu i da se za njim traga. Unutrašnja bezbjednost jevrejske vjerske zajednice u Austriji apelovala je na sve jevrejske građane da ne napuštaju svoje stanove ili kuće.

Shooting incident in Vienna, Austria, some reports that a synagogue was targeted#Austria pic.twitter.com/0rUWGkfAKk