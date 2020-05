Napad na turski konvoj u Idlibu

U sirijskoj zoni deeskalacije Idlib došlo je do eksplozije, navodi turska televizija "A haber".

Prema podacima lista, eksplozija se desila tokom prolaska turskog konvoja po auto-putu M-4.

Televizija izvještava o teško povrijeđenima, ali nije navela ko je tačno nastradao u eksploziji.

The moment of an explosion that occurred today morning in a house on the M4 road, west of #Idlib, during the presence of Turkish soldiers and vehicles.pic.twitter.com/R8LnGsvU19