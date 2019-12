Napad na vojni kamp u Nigeru, 70 ubijenih

NIJAMEJ - Najmanje 70 vojnika ubijeno je u napadu na vojni kamp u Niger u blizini granice s Malijem, prenose agencije pozivajući se na savjetnika predsjednika Nigera i četiri bezbjednosna izvora.

Riječ je o najsmrtonosnijem napadu na bazu u selu Inates u skorijoj istoriji, a koji je uslijedio u vrijeme kada grupe džihadista, povezane s takozvanom Islamskom državom i Al Kaidom pokušavaju da učvrste svoju poziciju u toj zapadnoafričkoj državi, prenosi Rojters.

Savjetnik predsjednika Nigera rekao je da je najmanje 70 vojnika ubijeno u napadu, za koji se sumnja da su izvršili džihadisti, dodaje AP.

U poruci na Tviteru, koja je objavljena na nalogu predsjednika Mahamadua Isufua, navodi se da će se on ranije vratiti s puta u inostranstvo zbog najnovijeg razvoja događaja u blizini granice Nigera i Malija.

[update] 70 soldiers killed during militant attack on military base in Inates, Tillaberi #niger #terrorism #insurgency https://t.co/gRoF0p6msl pic.twitter.com/JFq0nSW1pp