AMSTERDAM - Nekoliko ljudi povrijeđeno je danas u holandskom gradu Hagu u napadu nožem u ulici poznatoj po brojnim prodavnicama, saopštila je holandska policija

Policija je saopštila da su na licu mjesta službe hitne pomoći, javlja Rojters.

#TheHague: Police in the Dutch city of The Hague say multiple people have been wounded in a stabbing incident on one of the city's main shopping streets. pic.twitter.com/Jia0A9iYh9