Napad nožem u blizini škole u Kini: Ranjeno pet osoba, od kojih troje djece

PEKING - Pet osoba je danas povrijeđeno, od kojih troje djece, u napadu nožem u blizini jedne škole u Pekingu, saopštila je policija.

Napad se dogodio u sjeverozapadnoj pekinškoj četvrti Haidijan, prenio je AP.

Kako je navela kineska policija, niko od povrijeđenih nije životno ugrožen.

Za napad je osumnjičen 50-godišnji muškarac koji je uhapšen na licu mjesta i nalazi se pod istragom, dodala je policija.

U saopštenju je navedeno da se napad dogodio pored jedne poznate osnovne škole.

