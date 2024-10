Napad nožem u supermarketu: Tri osobe ubijene (VIDEO)

​ŠANGAJ - Tri osobe su ubijene, a 15 je povrijeđeno u napadu nožem u supermarketu u Šangaju, saopštila je jutros policija.

Povrijeđeni su prevezeni u bolnicu i nisu zadobili povrede koje su opasne po život.

Istraga je u toku, prenosi "b92".

#BREAKING: At least 3 dead, 15 injured in knife attack at supermarket in Shanghai, China; suspect arrested by authorities. pic.twitter.com/Ks6mbLuc1U